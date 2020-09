Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Verkehrsunfallflucht

Greven (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht auf der Scharnhorststraße 4 sucht die Polizei Zeugen. Am Sonntag (13.09.) war dort ein roter Pkw Dacia Sandero in einer Parkbucht im Bereich des dortigen Wendehammers abgestellt worden. Als der Pkw am Donnerstag (17.09.) wieder benutzt werden sollte, wurde ein deutlicher Unfallschaden hinten links festgestellt. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Schaden auf etwa 1500 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise bitte an die Polizei in Greven, Telefonnummer 02571/ 928 - 4455.

