Polizei Steinfurt

POL-ST: Metelen, Verkehrsunfall mit einer Schwerverletzten

Metelen (ots)

Am Sonntagnachmittag (20.09.2020), gegen 15.20 Uhr, fuhr eine 60-jährige Pedelec-Fahrerin auf dem Langenhorster Damm in Richtung Langenhorst. Da sie den Schilderungen zufolge auf den linksseitig vorhandenen Radweg wechselte wollte, fuhr sie zur anderen Straßenseite. Bei diesem Manöver kam es zum Zusammenstoß mit einem Motorrad, das sich von hinten genähert hatte. Die 60-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Sie wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 62-jährige Motorradfahrer aus den Niederlanden blieb unverletzt. Es entstanden Sachschäden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

