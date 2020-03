Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Diebstahl eines E-Bikes

Ochtrup (ots)

Zwischen Montagabend (16.03.), 21.30 Uhr und Dienstagmorgen, 08.00 Uhr, ist in der Finkenstraße ein E-Bike gestohlen worden. Das Rad stand in einer verschlossenen Garage. Wie der oder die Täter sich Zugang zu dieser Garage verschafft haben, ist noch unklar. Am Morgen stellten die Besitzer fest, dass das Rolltor der Garage geöffnet und das E-Bike entwendet worden war. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa.2.800 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Ochtrup, Telefon 02553/9356-4155.

