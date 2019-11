Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Gemeinschaftlicher Diebstahl, - Öffentlichkeitsfahndung -

Die Polizei im Kreis Steinfurt sucht zwei Frauen und einen Mann, die sich zu einer Bande zusammengeschlossen und gemeinschaftlich in mehreren Elektrofachmärkten im Kreis Steinfurt mindestens drei Diebstähle begangen haben. Am Mittwoch (15.05.) suchten die drei Unbekannten die Elektrofachmärkte in Emsdetten, Ochtrup und Steinfurt auf. Sie entwendeten zum Teil hochwertige Elektroartikel im mittleren vierstelligen Bereich. Dabei ging die Tätergruppe immer arbeitsteilig vor. In allen Märkten wurden die Gesuchten bei der Tatbegehung videografiert. Die Tätergruppe nutzte einen schwarzen Mini Cabrio mit dem amtlichen Kennzeichen RE - Y 888. Die Ermittlungen beim Halter führten nicht zur Identifizierung der 3 Tatverdächtigen. Bislang ist es der Polizei nicht gelungen, die zwei Frauen und den Mann zu identifizieren. Deshalb bitten die Beamten mit Hilfe der Öffentlichkeitsfahndung um sachdienliche Hinweise, die zur Identifizierung der Personen führen. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Ochtrup, Telefon 02553/ 9356 - 4155. Hier der Link zur Fahndung: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/ochtrup-steinfurt-emsdetten-bandendiebstahl

