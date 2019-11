Polizei Steinfurt

POL-ST: Pressebericht der KPB Steinfurt für Samstag, den 09.11.2019

Steinfurt (ots)

Brand in einem Reihenhaus Altenberge, Hagebuttenweg Freitag, 08.11.2019, 15:08 Uhr

Die Polizei erhielt Kenntnis von einem Brand in Altenberge am Hagebuttenweg. An der Örtlichkeit sollte es in einem Zimmer brennen. Bei Eintreffen der Polizei und der Feuerwehr brannte bereits der Dachstuhl. Die Bewohner des Hauses hatten sich selber in Sicherheit gebracht. Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und den Brandort beschlagnahmt.

