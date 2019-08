Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Sachbeschädigung

Ibbenbüren (ots)

An einem Mehrfamilienhaus an der Weberstraße sind am frühen Donnerstagmorgen (22.08.2019), um 05.45 Uhr, Schäden an der Haustür festgestellt worden. Die Bewohner konnten zudem mitteilen, dass gut eine Stunde vorher, um 04.30 Uhr, noch alles in Ordnung war. Unbekannte Personen hatten die Scheibe der Haustür zertrümmert. Scherben lagen draußen und im Hausflur. Offenbar sind der oder die Täter nicht in das Haus gegangen. Der Sachschaden beträgt etwa 500 Euro. Hinweise bitte unter Telefon 05451/591-4315.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell