Polizei Steinfurt

POL-ST: Recke- Steinbeck, Einbruchsversuch in eine Bäckerei

Recke (ots)

Unbekannte Täter haben versucht, die Eingangstür einer Bäckerei auf der Kirchstraße aufzuhebeln. Eine Angestellte stellte am Mittwochmorgen (05.06.), gegen 04.30 Uhr frische Hebelspuren am Türrahmen fest. Das Geschäft war am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr ordnungsgemäß verschlossen worden. Den Täter gelang es nicht die Tür zu öffnen. Die Polizei hat die Ermittlungen zu diesem Einbruchsversuch aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren unter der Telefonnummer 05451/ 591 - 4315 melden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell