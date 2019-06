Polizei Steinfurt

POL-ST: Nachtrag: Ibbenbüren, Bombendrohung, Täter ermittelt

Ibbenbüren (ots)

Die Bombendrohung, die am Mittwoch (05.06.) bei der Polizei telefonisch eingegangen war, ist geklärt. Der Täter wurde ermittelt. Dringend tatverdächtig ist ein polizeibekannter 40jähriger Mann aus Ibbenbüren. Der Ibbenbürener war wegen eines anderen Deliktes in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in das Polizeigewahrsam nach Ibbenbüren gebracht worden. Am Mittwochmorgen, gegen 11.00 Uhr, wurde er entlassen. Bei seiner Entlassung wurden ihm seine persönlichen Gegenstände wieder ausgehändigt. Darunter waren auch eine schwarzer Sporttasche und ein Rucksack einer Sportfirma. Der Ibbenbürener verließ die Wache. Als dann gegen 11.45 Uhr die Bombendrohung einging, fand man dann diese beiden Taschen unbeaufsichtigt im Wartebereich der Polizeiwache Ibbenbüren. Um eine Gefährdung von Personen auszuschließen, wurden vorsorglich die Polizeiwache und das angrenzende Rathaus evakuiert. Nach der Durchsuchung der Gebäude konnten die Taschen schnell dem zuvor entlassenen Ibbenbürener zugeordnet werden. Dieser wurde im Rahmen einer Personenfahndung am Mittwoch (05.06.), gegen 13.15 Uhr, auf dem Rathausplatz in Ibbenbüren festgenommen werden. Auf Antrag der zuständigen Staatsanwaltschaft Münster wurde der Beschuldigte dem Haftrichter vorgeführt. Dem Antrag auf Untersuchungshaft wurde vom zuständigen Haftrichter nicht entsprochen.

Erstmeldung: Ibbenbüren, Bombendrohung Am Mittwoch (05.06.), gegen 11.45 Uhr, ging bei der Polizei in Steinfurt ein Telefonnotruf ein. In diesem Gespräch kündigte eine männliche Stimme eine Bombe in der Polizeiwache Ibbenbüren an. Die Polizeiwache und das angrenzende Rathaus wurden sofort evakuiert. Eine vor dem Haus aufgefundene Tasche sowie die beiden Gebäude wurden durchsucht. Ein Sprengstoffspurhund suchte den engeren Bereich ab. Es wurde keine Bombe gefunden. Die beiden Gebäude wurden gegen 12.45 Uhr wieder freigegeben. Die Ermittlungen bezüglich des Anrufers dauern an.

