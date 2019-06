Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Diebstahl eines BMW X 5, Tatverdächtiger ermittelt

Emsdetten (ots)

Rund eineinhalb Jahre nach dem Diebstahl des weißen BMW X 5 ist ein Tatverdächtiger ermittelt worden. Der BMW war in der Nacht zum 06.11.2017 an der Landrat-Poetschki-Straße gestohlen worden. Die Ermittler hatten seinerzeit am Tatort intensiv nach Spuren gesucht. Eine der gesicherten Spuren hat jetzt zur Ermittlung eines Tatverdächtigen geführt. Ein 35-jähriger Litauer, der bereits wegen ähnlicher Delikte in den Niederlanden und in Österreich aufgefallen ist, konnte als Spurenleger identifiziert werden. Aktuell befindet sich der 35-Jährige in Österreich in Untersuchungshaft.

Wiederholung der Pressemeldung vom 06.11.2017 Emsdetten, PKW-Diebstahl BMW X5 gestohlen Die Polizei hat nach einem PKW-Diebstahl, der in der Nacht zum Montag (06.11.2017) an der Hans-Poetschki-Straße verübt worden ist, die Ermittlungen aufgenommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen waren mehrere Personen an dem Diebstahl beteiligt. Die Unbekannten hielten sich in der Zeit zwischen 02.45 Uhr und kurz nach 03.00 Uhr am Tatort auf. Daher ist dieser Zeitraum für die Zeugensuche besonders interessant. Die Beamten fragen: Wer hat im Tatortbereich oder in den Nebenstraßen -im Gebiet zwischen der Reckenfelder Straße und dem Föhrendamm- etwas Verdächtiges bemerkt? Die Beamten fragen: Wem ist dort ein geparkter verdächtiger Wagen aufgefallen, mit dem die Täter nach Emsdetten bzw. von dort wieder weggefahren sein könnten? Die Unbekannten waren schließlich mit dem weißen X5 (Kennzeichen ST - TW 1007) davongefahren. Hinweis bitte unter Telefon 02572/9306-4415.

