Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Besonders schwerer Fall des Kraftfahrzeugdiebstahls

Emsdetten (ots)

Auf dem Kompaniekamp wurde ein grauer Pkw Audi Q7 entwendet. Der Pkw hat das amtliche Kennzeichen ST- A 2771. Der Besitzer des Fahrzeuges hatte den Wagen am Dienstag (04.06.), gegen 21.00 Uhr, vor seinem Haus abgestellt und gesichert. Am nächsten Morgen, gegen 05.30 Uhr, stellte er fest, dass das Auto nicht mehr vor seinem Haus stand. Wie die Diebe den Pkw öffnen und entwenden konnten, steht zurzeit noch nicht fest. Die Polizei hat die Ermittlungen zu diesem Pkw Diebstahl aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Emsdetten, Telefon 02572/9306 - 4415.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell