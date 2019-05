Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Räuberischer Diebstahl

Ibbenbüren (ots)

Am Mittwoch (29.05.), gegen 18.30 Uhr, betraten zwei junge Männer den O2 Shop auf der Straße Unterer Markt. Zu diesem Zeitpunkt fand im Geschäft ein Verkaufsgespräch statt. Die beiden Männer nutzten die Gelegenheit und entwendeten zwei hochwertige Apple iPhones aus der Dekoration. Danach flüchteten sie aus dem Geschäft. Der Diebstahl wurde von einem Zeugen beobachtet, der sofort die Verfolgung aufnahm. Die beiden Diebe rannten zu einem weißen Kleinwagen, vermutlich ein VW Golf, der auf der Straße Unterer Markt/ Weststraße wartete. Dieser Wagen war mit zwei weiteren Personen besetzt. Beide Täter öffneten die hinteren Türen. Der Zeuge hatte einen Täter eingeholt und konnte ihm ein blaues Cappy vom Kopf reißen. In diesem Moment stieg der Fahrer aus und drohte dem Zeugen mit einem messerähnlichen Gegenstand. Der Zeuge verharrte und beide Männer stiegen in den Fond ein. Dann entfernte sich der Wagen in Richtung Gravenhorster Straße. Die beiden Männer waren zwischen 20 und 25 Jahre alt, einer trug ein blaues Cappy, der andere war etwa 165 cm groß und trug eine schwarze Jacke. Er hatte schwarze Haare mit Pony im Gesicht. Beide Täter hatten südländisches Aussehen. Die Polizei hat die Ermittlungen zu diesem räuberischen Diebstahl aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die den Pkw beobachtet haben oder die sachdienliche Hinweise geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/ 591 - 4315.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell