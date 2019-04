Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Kraftfahrzeugdelikt

Greven (ots)

Nach einem Kraftfahrzeugdelikt, das an der Seilerstraße verübt worden ist, hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Ein Grevener hatte seinen grauen 1er BMW am späten Mittwochabend (24.04.2019), um 23.00 Uhr, dort abgestellt. An dem Wagen schlugen die Täter eine Seitenscheibe ein und stiegen dann ins Innere. Aus dem BMW entwendeten sie das Lenkrad. Der Diebstahl wurde am Donnerstagmorgen um 07.30 Uhr bemerkt. Die Beamten suchen Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können, Telefon 02571/928-4455.

