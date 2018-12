Kreis Steinfurt (ots) - Ort: Hörstel- Riesenbeck, Stockhoff, Einbruch in ein Wohnhaus Zeit: Sonntag (02.12.), zwischen 13.45 Uhr und 18.55 Uhr Im rückwärtigen Bereich des Einfamilienhauses hebelten die Täter ein Fenster im Erdgeschoss auf. Räumlichkeiten wurden durchsucht und Schränke und Schubladen durchwühlt. Es wurde Bargeld und Schmuck gestohlen. Hinweise bitte unter Telefon 05971/938-4215.

Ort: Emsdetten, Borghorster Straße, Einbruch in ein Mehrfamilienhaus Zeit: Samstag (01.12.), zwischen 10.00 Uhr und 18.00 Uhr Die Täter gelangten auf nicht bekannte Art und Weise in die Wohnung. Die Räumlichkeiten wurden nach Wertgegenständen durchsucht. Es wurde mehrere Schmuckstücke gestohlen. Hinweise bitte unter Telefon 02572/9306-4415.

Ort: Nordwalde, Gangolfstraße, Einbruch in ein Wohnhaus Zeit: zwischen Freitag (30.11.), 16.00 Uhr und Sonntag (02.12.), 09.55 Uhr Im rückwärtigen Bereich des Einfamilienhauses hebelten die Täter ein Fenster auf. Alle Räumlichkeiten wurden betreten. Ob etwas gestohlen worden ist, steht noch nicht genau gesagt werden. Hinweise bitte unter Telefon 02571/928-4455.

Ort: Nordwalde, Ernst-Mummenhoff-Straße, Einbruch in ein Wohnhaus Zeit: zwischen Freitag (30.11.), 11.00 Uhr und Sonntag (02.12.), 12.45 Uhr Die Unbekannten gelangten auf das Grundstück des Reihenhauses. Im Erdgeschoss drückten die Täter gewaltsam ein Fenster auf. Alle Räumlichkeiten wurden betreten und durchsucht. Es wurde Schmuck gestohlen. Hinweise bitte unter Telefon 02571/928-4455.

Ort: Laer, Königstraße, Einbruch in eine Bäckerei Zeit: zwischen Sonntag (02.12.), 11.00 Uhr und Montag (03.12.), 04.45 Uhr Die Unbekannten gelangten in den Hausflur und hebelten dort die Zugangstür zur Bäckerei auf. Ein im Boden verankerter Tresor (50 x 50 Zentimeter) samt Inhalt wurde gestohlen. Hinweise bitte unter Telefon 02551/15-4115.

Ort: Greven, Saerbecker Straße, Einbruch in eine Scheune Zeit: zwischen Sonntag (02.12.), 18.00 Uhr und Montag (03.12.), 06.15 Uhr Die Unbekannten begaben sich auf den Hof des landwirtschaftlichen Anwesens und drangen durch eine Tür in die als Lagerhalle genutzte Scheune ein. Es wurden vier Motor-Kettensägen gestohlen. Hinweise bitte unter Telefon 02571/928-4455.

Ort: Ibbenbüren-Laggenbeck, Ibbenbürener Straße, versuchter Einbruch in ein Geschäft Zeit: Montag (03.12.), gegen 03.55 Uhr Drei Unbekannten haben sich in der Nacht zu Montag an einem Geschäft an der Ibbenbürener Straße aufgehalten. Im Erdgeschoss hebelten sie ein Fenster auf. Anwohner wurden dadurch gestört und machten sich bemerkbar. Daraufhin flüchteten die Täter in Richtung Bahnhof. Die Täter trugen allesamt Kapuzenjacken. Zwei eine dunkle und einer eine helle Jacke. Es wurde nichts gestohlen. Hinweise bitte unter Telefon 05451/591-4315.

In allen Fällen hat die Polizei die Spuren am Tatort gesichert und sucht nach Zeugen, die im Bereich der Tatorte verdächtige Personen oder verdächtige Fahrzeuge gesehen haben.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell