Polizei Steinfurt

POL-ST: Metelen, Verkehrsunfall

Metelen (ots)

Ein 17-jähriger Jugendlicher war in der Nacht zum Samstag (13.04.2019) mit einem Fahrrad auf der Ochtruper Straße stadteinwärts unterwegs. In Höhe Hausummer 31 kam der Jugendliche gegen 00.15 Uhr mit dem Zweirad zu Fall und erlitt dabei schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Dem 17-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell