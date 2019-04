Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Einbruch in ein Geschäft

Greven (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die in der Nacht zum Sonntag (14.04.2019) in der Fußgängerzone auf der Marktstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Unbekannte Täter sind dort in der Zeit zwischen Samstagabend, 20.00 Uhr und Sonntagmorgen 09.00 Uhr über eine Zugangstür in das Wohn- und Geschäftshaus gelangt und hatten sich dann dort nach Diebesgut umgesehen. Nach derzeitigen Recherchen könnten die Täter mit einem Fahrzeug bis in die unmittelbare Nähe des Geschäftes gefahren sein. Das geschädigte Unternehmen hat für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen, eine Belohnung in Höhe von insgesamt 200 Euro ausgesetzt. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02571/928-4455.

