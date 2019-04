Polizei Steinfurt

POL-ST: Horstmar, Verkehrsunfall

Horstmar (ots)

Auf der Darfelder Straße ist am Sonntagnachmittag (14.04.2019) ein 16-jähriger Jugendlicher aus Heek verunglückt. Der 16-Jährige war gegen 14.00 Uhr in einer Gruppe von motorisierten Zweiradfahrern in Richtung stadtauswärts unterwegs. An einer Einbuchtung geriet er mit dem Zweirad an den Bordstein und kam zu Fall. Bei dem Unfall erlitt er schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung in ein Münsteraner Krankenhaus. Der Schaden am Zweirad wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell