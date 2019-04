POL-ST: Steinfurt, Borghorst, Verkehrsunfallflucht

Polizei Steinfurt

Am Donnerstag (28.03.2019), in der Zeit zwischen 07.30 Uhr und 14.00 Uhr, wurde ein auf dem Parkplatz der Firma Hellweg geparkter Pkw, VW Passat, schwarz, bei einem Verkehrsunfall am Heck erheblich beschädigt. Dabei entstand allein am VW ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Der Unfallverursacher hat sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Nach Art der Beschädigung kommt als Verursacher ein Fahrzeug mit höherem Aufbau, SUV, Lkw, Anhänger oder Transporter in Betracht. Das flüchtige Fahrzeug ist nach Auswertung der Spuren blau lackiert. Es werden Zeugen gesucht, die den Unfall beobachtet haben. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971/ 938 - 4215.

