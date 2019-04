Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Wohnungseinbruchsdiebstahl - Versuch -

Greven (ots)

Unbekannte Täter haben versucht, in einem Reihenhaus auf der Bruktererstraße ein Fenster aufzuhebeln. Der Hausbewohner hatte das Haus am Freitag (29.03.), um 21.30 Uhr, verlassen. Am Samstagmorgen, um 07.00 Uhr, stellte er fest, dass unbekannte Täter die Rolllade eines Fensters hochgedrückt hatten. Anschließend versuchten sie, das Fenster mit einem Werkzeug aufzuhebeln. Dieses gelang ihnen jedoch nicht. Die Polizei hat Spuren gesichert. Die Beamten suchen Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte an die Polizei in Greven, Telefon 02571/ 928 - 4455.

