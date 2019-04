Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfall mit Trunkenheit

Ibbenbüren (ots)

Ein 46jähriger Mann aus Ibbenbüren stürzte auf der Oehlmühlenstraße aufgrund eines Fahrfehlers mit seinem Pedelec. Dabei verletzte er sich schwer. Die hinzugerufene Polizei stellte starken Alkoholgeruch in der Atemluft des Verletzten fest. Daraufhin ordneten sie eine Blutprobenentnahme an. Der Verletzte wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es wurde ein Strafverfahren eröffnet.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell