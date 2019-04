Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Verkehrsunfall mit Trunkenheit

Greven (ots)

Ein 58jähriger Mann aus Greven befuhr am Samstag (30.03.), gegen 21.30 Uhr, mit seinem Fahrrad den Ibbenbürener Damm und wollte nach rechts auf die Nordwalder Straße abbiegen. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Rad und stürzte auf die Fahrbahn. Der Grevener trug einen Fahrradhelm, wurde aber trotzdem schwer am Kopf verletzt. Als die Polizei eintraf, wurde der Radfahrer bereits im Rettungswagen versorgt. Hierbei wurde starker Alkoholgeruch bei dem Grevener festgestellt. Der Grevener wurde aufgrund seiner schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Hier wurde eine Blutprobe entnommen. Die Polizeibeamten eröffneten ein Strafverfahren.

