POL-ST: Hörstel-Dreierwalde, Brand, -Nachtrag

Hörstel (ots)

Die Brandstelle wurde von einem Brandermittler der Polizei untersucht. Eine eindeutige Brandursache konnte noch nicht festgestellt werden. Ein technischer Defekt wird derzeit ausgeschlossen. Der Sachschaden wird auf etwa 120.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei sucht Zeugen, die am frühen Sonntagnachmittag im Bereich der Brandstelle verdächtige Personen oder verdächtige Fahrzeuge gesehen haben. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

Wiederholung der Meldung vom 01.04.2019, 10:30 Uhr Hörstel-Dreierwalde, Brand Am Sonntag (31.03.), gegen 13.40 Uhr, sind die Feuerwehr und die Polizei zu einem Brand an der Mühlenstraße gerufen worden. Auf einem landwirtschaftlichen Anwesen stand eine etwa 20 mal 25 Meter große Lagerhalle in Vollbrand. Das Feuer konnte von der Feuerwehr gelöscht werden. Personen wurden nicht verletzt. Auf dem Dach der Halle, in der nach bisherigen Erkenntnissen überwiegend Stroh und landwirtschaftliche Geräte lagerten, war eine Photovoltaikanlage montiert. Zur Brandursache und zur Höhe des Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden. Die Brandstelle ist beschlagnahmt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

