Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup-Welbergen/Steinfurt/Wettringen, LKW-Brand

Ochtrup-Welbergen/Steinfurt/Wettringen (ots)

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr und die Polizei sind derzeit bei einem LKW-Brand eingesetzt. Gegen 11.50 Uhr bemerkte der Fahrer des LKWs mit Anhänger eine Rauchentwicklung an der Zugmaschine, offenbar im Motorbereich. Sofort stoppte er den mit 176 Schweinen beladenen Transporter. Der LKW geriet sofort in Brand. Die Tiere konnten zum Teil aus dem Anhänger/LKW befreit werden. Mehrere Schweine verendeten. Der Einsatz im Bereich B 70/L510 dauert derzeit noch an.

