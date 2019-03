Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, vorsätzliche Brandstiftung

Ibbenbüren (ots)

Unbekannte Täter warfen am Montag (04.03.2019), gegen 00.45 Uhr, eine kleinere Flasche mit einer brennenden Flüssigkeit gegen die Glasscheibe einer Haustür eines freistehenden Einfamilienhauses auf der Straße Bomberg, zwischen der Hopstener Straße und dem Forstweg. Der Hauseigentümer war durch einen lauten Knall aufgeschreckt worden. Als er zur Haustür hinausging, bemerkte er die zerstörte Glasscheibe der Tür und eine brennende Flüssigkeit in einer zerborstenen Flasche. Als er mit einem Eimer Wasser zurückkam, war das Feuer bereits erloschen. Die Haustür und der Eingangsbereich wurden beschädigt. Hinweise auf die Täter sind nicht vorhanden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die verdächtige Personen oder Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/ 591 - 4315.

