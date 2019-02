Polizei Steinfurt

POL-ST: Brand eines Gartenhauses

Rheine (ots)

Am Sonntagnachmittag (24.02.), gegen 16.45 Uhr, sind die Feuerwehr und die Polizei zum Brand eines Gartenhauses in der Kleingartenanlage "Wiesengrund" an der Droste-Hülshoff-Straße gerufen worden. Ein etwa 20 qm großes Gartenhaus stand in Flammen. Das Feuer wurde von der Feuerwehr gelöscht. Die Brandstelle ist heute von einem Brandermittler der Polizei untersucht worden. Nach bisherigen Erkenntnissen ist ein technischer Defekt für die Brandentstehung ursächlich gewesen. Personen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

