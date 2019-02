Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Streit an der Münstermauer

Rheine (ots)

Die Polizei hat die Ermittlungen zu einem Vorfall aufgenommen, der sich in der Nacht zum Samstag (23.02.201) an der Straße "Münstermauer" ereignet hat. Den Beamten war gegen 00.50 Uhr zunächst eine hilflose Person gemeldet worden. Als sie dort eintrafen, kümmerte sich eine Besatzung eines Rettungswagens bereits um die Person. Die Rettungskräfte machten die Beamten auf eine zweite verletzte Person aufmerksam, die sich im Eingangsbereich eines Lokals aufhielt. Der stark alkoholisierte 44-jährige Rheinenser machte zum Geschehen jedoch keine klaren Angaben. Schließlich behauptete er, von zwei Männern geschlagen worden zu sein. Nun meldet sich bei den Beamten ein Zeuge. Er hatte gesehen, dass zwei Männer der am Boden liegenden, hilflosen Person zur Hilfe gekommen waren. Währenddessen sei der 44-Jährige auf die beiden Helfer zugegangen und habe sie angepöbelt und beleidigt. Einer der Helfer habe den Rheinenser dann mit der flachen Hand geschlagen. Die beiden Helfer waren beim Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort. Die Beamten bitten diese beiden sowie weitere Zeugen, sich zu melden, Telefon 05971/938-4215.

