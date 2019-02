Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfall mit einer Verletzten

Ibbenbüren (ots)

Auf der Bachstraße ist am Freitagnachmittag (22.02.2019) eine jugendliche Fahrradfahrerin verunglückt. Die 16-Jährige fuhr gegen 14.00 Uhr vom Unteren Markt kommend in Richtung Weberstraße. Dabei verlor sie die Kontrolle über das Zweirad und stürzte. Die Jugendliche erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Nach Zeugenangaben war die Jugendliche einhändig gefahren, während sie in der anderen Hand ihr Handy hielt.

