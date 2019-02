POL-ST: Pressemeldung der Kreispolizeibehörde Steinfurt, 08.02.2019

Polizei Steinfurt

Sattelzug umgestürzt - Vollsperrung auf der Bramscher Straße in Westerkappeln-Seeste. Freitag, 08.02.2019, gegen 13:35 Uhr. Aus bislang unbekannter Ursache geriet ein Sattelzug auf dem Weg von Bramsche in Richtung Westerkappeln auf der Bramscher Straße in Seeste nach rechts von der Fahrbahn ab. Der 54jährige Fahrer aus Versmold lenkte noch gegen, konnte aber nicht mehr verhindern, dass der Auflieger auf die rechte Seite umstürzte, das Führerhaus mitriss und quer auf der Fahrbahn zum Stillstand kam. Dadurch muss der Verkehr derzeit in beide Richtungen umgeleitet werden. Für die Bergung des Zuges, die gegen 15:30 Uhr beginnen soll, ist schweres Gerät angefordert. Der Lkw-Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt. Es besteht aber keine Lebensgefahr. Die Polizei schätzt den entstanden Schaden am Lkw auf mehrere Zehntausend Euro.

