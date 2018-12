POL-ST: Rheine, Brand in einem Wohnhaus

Rheine (ots) - Am Montag (10.12.), gegen 04.00 Uhr, sind die Feuerwehr und die Polizei zu einem Brand an der Theodor-Heuss-Straße gerufen worden. In einem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses war ein Brand ausgebrochen. Im Treppenhaus hatte sich dichter Rauch ausgebreitet. Die Bewohner des Hauses wurden evakuiert. Auch die Bewohner eines angrenzenden, über das Kellergeschoss verbundenen Gebäudeteils, mussten vorsorglich ihre Wohnungen verlassen. Es wurde niemand verletzt. Alle Bewohner konnten das Haus eigenständig verlassen. Nachdem die Feuerwehr den Brand gelöscht hatte und die Treppenhäuser gelüftet worden waren, konnten die Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Brandstelle wurde beschlagnahmt. Brandermittler der Polizei sind im Einsatz. Zur Brandursache und zur Schadenshöhe können momentan noch keine konkreten Angaben gemacht werden.

