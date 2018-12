POL-ST: Pressebericht für Sonntag, 09.12.2018

Steinfurt (ots) - Einbruch in ein Wohnhaus Burgsteinfurt, Balduinstraße Mittwoch, 05.12.2018 bis Samstag, 08.12.2018 Bislang unbekannte Täter hebelten ein Küchenfenster auf und stiegen in das Einfamilienhaus ein. Dort durchsuchten sie anschließend mehrere Räume. Über Art und Umfang von Diebesgut können noch keine Angaben gemacht werden. Die Polizei sucht Zeugen, die im Bereich des Tatortes verdächtige Beobachtungen gemacht haben, Tel. 02551-15-0

Brand eines Lkw Rheine, Dionysiusstraße Sonntag, 09.12.2018, 01:06 Uhr Zeugen meldeten bei der Polizei einen brennenden Lkw der Marke Volkswagen. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf den Motor- und den Innenraum nicht mehr verhindern. An dem Lkw entstand Totalschaden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Eine Brandstiftung kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Daher sucht die Polizei weitere Zeugen, die in der Nacht von Samstag auf Sonntag verdächtige Beobachtungen gemacht haben und bittet diese, sich unter Tel. 05971/ 9380 mit der Polizeiwache in Rheine in Verbindung zu setzen.

