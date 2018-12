POL-ST: Rheine, Sachbeschädigung

Rheine (ots) - Am späten Donnerstagabend (06.12.2018) haben unbekannte Personen die Geschwindigkeitsmessanlage am Lingener Damm erheblich beschädigt. Die Polizei hat die Spuren vor Ort gesichert und die Ermittlungen zu den bisher unbekannten Tätern aufgenommen. Die Unbekannten haben sich gegen 21.50 Uhr zu der auf dem Grünstreifen, in der Nähe der Dorfstraße, aufgestellten Anlage begeben. Auf das Gerät stellten sie offenbar ein Gefäß mit brennbarem Inhalt. Durch das angezündete Feuer bzw. durch die große Hitzeentwicklung ist die Säuleneinrichtung erheblich beschädigt worden. Es ist von einer deutlich im vierstelligen Bereich liegenden Schadenssumme auszugehen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05971/938-4215.

