POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Ibbenbüren (ots) - An der Einmündung Rheiner Straße/Hopstener Straße sind am Donnerstagmorgen (06.12.2018) zwei PKW zusammengestoßen. Dabei wurden der 21-jährige Fahrer aus Schapen und die 40-jährige Fahrerin aus Ibbenbüren leicht verletzt. Beide sind mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht worden. Die beteiligten Fahrzeuge wurden vollkommen beschädigt. Nach ersten Schätzungen betragen die Sachschäden insgesamt etwa 32.000 Euro. Um kurz vor 08.00 Uhr wollte der 21-Jährige von der untergeordneten Hopstener Straße auf die Rheiner Straße in Richtung Ibbenbüren abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem Auto der 40-Jährigen, die in Richtung Rheine fuhr.

