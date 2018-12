POL-ST: Ochtrup, PKW-Diebstahl

Ochtrup (ots) - Von einem Privatgrundstück an der Marienstraße ist ein PKW gestohlen worden. Der schwarze VW Tiguan ist am Mittwochabend (05.12.2018), gegen 18.30 Uhr, unter einem Carport abgestellt worden. Am nächsten Morgen, gegen 07.30 Uhr, wurde dann der Diebstahl des Autos festgestellt. Der PKW mit den Kennzeichen ST - PK 2401 ist bisher nicht wieder aufgefunden worden. Der Wert des Autos liegt bei etwa 12.000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Diebstahl oder zum jetzigen Standort unter Telefon 02553/9356-4155. Zudem fragt sie: Ist der schwarze Tiguan irgendwo fahrend oder abgeparkt gesehen worden?

