POL-ST: Hopsten-Halverde, Einbruch Dieselstraße

Hopsten (ots) - Auf einem Firmenareal an der Dieselstraße haben sich unbekannte Diebe aufgehalten. Die Täter müssen am Mittwochvormittag (05.12.2018) in der Zeit zwischen 08.45 Uhr und 12.05 Uhr dort gewesen sein. An einer Lagerhalle öffneten sie gewaltsam ein Rolltor und holten dann Diebesgut im Wert von mehreren Tausend Euro aus dem Gebäude. Zur Beute gehören 12 Autoräder der Größe 225 70/17 und eine nicht selbstfahrende Rüttelplatte der Marke Bomag. Auch an dem Wohnhaus, das auf dem Gelände befindet, wurden an einer Zugangstür Hebelspuren festgestellt. In dieses Gebäude waren die Einbrecher aber nicht gelangt. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05451/591-4315.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell