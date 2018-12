POL-ST: Ochtrup, PKW beschädigt/Diebstahl

Ochtrup (ots) - Am Ostwall und etwa 500 Meter weiter an der Piusstraße sind in der Nacht zum Mittwoch (05.12.2018) zwei PKW beschädigt worden. Am Ostwall schlugen die Täter nach Dienstagabend 22.00 Uhr an einem schwarzen VW-Golf auf der Beifahrerseite eine Scheibe ein. Auch die Windschutzscheibe wies Beschädigungen auf. Im Innenraum haben sich die Unbekannten scheinbar nicht aufgehalten. Möglicherweise, weil sie gestört wurden. Der Schaden beträgt etwa 700 Euro. Auch an der Piusstraße zertrümmerten die Unbekannten an der Beifahrerseite eine Scheibe eines Autos. Anschließend entwendeten sie aus dem Opel-Corsa ein TomTom Navigationsgerät. Der Wert des Gerätes und der Sachschaden liegen jeweils im dreistelligen Eurobereich. Hier waren die Unbekannten nach Dienstagabend 21.00 Uhr am Werk. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02553/9356-4155.

