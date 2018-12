POL-ST: Ibbenbüren, Einbruch

Ibbenbüren (ots) - Auf dem Gelände eines Unternehmens an der Ignatz-Wiemeler-Straße haben sich am Dienstagabend oder in der Nacht zum Mittwoch (04.12.2018) Metalldiebe aufgehalten. In der Zeit zwischen 18.00 Uhr und 06.00 Uhr trennten die Täter zunächst an dem Firmenareal ein Zaunelement auf. Auf dem Gelände entnahmen sie dann aus verschiedenen Behältnissen Kupferteile. Der Wert des Diebesgutes und der Sachschaden dürften jeweils im dreistelligen Eurobereich liegen. Hinweise zu dem Diebstahl bitte unter Telefon 05451/591-4315.

