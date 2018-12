POL-ST: Lotte-Halen, Einbruch gemeldet

Lotte (ots) - Im Kindergarten an der Straße "Zum Tiefen Reck" haben sich in der Nacht zum Dienstag (04.12.2018) Einbrecher aufgehalten. Nachdem sie sich in der Zeit zwischen 20.00 Uhr und 06.55 Uhr Zutritt zu dem Gebäude verschafft hatten, brachen sie in dem Kindergarten eine Tür auf. Bei der Suche nach Diebesgut fanden sie einen geringen Bargeldbetrag, den sie entwendeten. Der angerichtete Sachschaden liegt im dreistelligen Eurobereich. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05451/591-4315.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell