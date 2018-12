Emsdetten (ots) - Im Emsdettener Stadtgebiet sind Anfang letzter Woche (25. und 26. November) mehrere Raubdelikte verübt worden. Die Ermittlungen der Polizei haben zu ersten Ergebnissen geführt. Die Beamten haben am Dienstag (27.11.) und Mittwoch (28.11.) zwei 19- und 28 Jahre alte Männer aus Emsdetten festnehmen können. Die beiden Haupttäter wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Haftrichter vorgeführt. Gegen die Emsdettener erließ der Haftrichter Untersuchungshaftbefehle. Bezüglich der anderen beteiligten Personen dauern die Ermittlungen an. Wie berichtet, hatte eine Gruppe junger Männer am Sonntagnachmittag (25.11.) am Diemshoff drei Jugendliche angesprochen. Eine Person bedrohte das Trio mit einem Messer. Währenddessen durchsuchten seine Mittäter die Geschädigten. Vollkommen verängstigt, übergab ein Opfer den Tätern schließlich etwas Bargeld. An der Mühlenstraße wurden einen Tag später, am Montagnachmittag (26.11.2018), vier Geschädigte von einer Gruppe unter Druck gesetzt und die Herausgabe von Zigaretten gefordert. Dabei wurde ein Opfer erfasst und gegen eine Hauswand gedrückt. Verwerflich war hier, dass die Täter einem Geschädigten eine Mütze abnahmen, darauf urinierten und ihm die Mütze dann zuwarfen. Eine weibliche Geschädigte wurde sexuell beleidigt. Etwa eine Stunde später trat eine Tätergruppe an der Nienkämpe auf. Hier hielten sie einen 15-jährigen Fahrradfahrer an. Der festgenommene 19-Jährige bedrohte den Jugendlichen mit einem Messer, das er ihm zuvor abgenommen hatte. Außerdem nahmen sie dem 15-Jährigen seine Jacke, seine Brusttasche und seinen Schlüsselbund ab. Bei seiner Festnahme hat der 19-Jährige die eingesetzten Polizeibeamten bedroht und beleidigt. Es wurde ein Verfahren wegen Beleidigung und Widerstand gegen Polizeibeamte eingeleitet. Außerdem wird gegen den 19-Jährigen wegen Fahrraddiebstahls und Sachbeschädigung ermittelt.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell