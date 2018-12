POL-ST: Steinfurt-Bo., zwei Einbruchsdelikte

Steinfurt (ots) - In der Nacht zum Mittwoch (05.12.2018) sind an der Gantenstraße und an der Altenberger Straße Diebstahlsdelikte verübt worden. In der Zeit zwischen 20.00 Uhr und 07.30 Uhr haben sich unbekannte Täter an der Packstation am E-Center aufgehalten. Mit einem Werkzeug versuchten sie mehrere Fächer aufzubrechen. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten an sieben Fächern Aufbruchspuren feststellen. Die Täter hatten zudem die Beleuchtungseinrichtung der Station beschädigt und außer Funktion gesetzt. Die Täter schafften es nicht, eines der Fächer zu öffnen. An der Anlage entstanden nicht unerhebliche Schäden, die auf etwa 3.000 Euro geschätzt werden. An der Altenberger Straße haben sich Diebe auf das Gelände der Tankstelle gegenüber der Kettelerstraße begeben. An dem Verkaufsraum brachen sie die Zugangstür auf und entwendeten Tabakwaren. Der Wert der Beute und der Sachschaden liegen bei jeweils etwa 1.000 Euro. Hinweise bitte unter Telefon 02551/15-4115.

