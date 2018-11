POL-ST: Mettingen, Verkehrsunfall - Unfallbeteiligter wird gesucht

Mettingen (ots) - Am Freitag (30.11.)kam es gegen 10:00 Uhr an der Kreuzung Bahnhofstraße/ Westerkappelner Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine Pkw Führerin wollte an der Örtlichkeit links an einem vor ihr nach rechts abbiegenden weißen Transporter vorbei fahren. Dabei kam es zu einem Kontakt mit der rechten vorderen Seite ihres Fahrzeuges und der hinteren linken Ecke des weißen Transporters. Die Pkw Führerin hat den Kontakt deutlich ihrem Fahrzeug wahrgenommen. Der Transporter bog dann nach rechts ab und fuhr weiter in Richtung Westerkappeln davon. Es entstand Sachschaden, der nach ersten Schätzungen allein an ihrem Fahrzeug etwa 2000 Euro beträgt. Es werden unter der Telefonnummer 05451/ 591 - 4315 Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise geben können.

