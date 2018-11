POL-ST: Greven, Diebe am Werk - Täter an der Emsdettener Landstraße

Greven (ots) - Greven, Diebe am Werk Täter an der Emsdettener Landstraße Zwei bisher unbekannte Täter haben sich am späten Dienstagabend (27.11.2018), um 22.10 Uhr, auf das Tankstellengelände Emsdettener Landstraße in Reckenfeld begeben. Wie eine Videoaufnahme zeigt, fuhren die beiden Täter mit einem Klein Pkw vor. Dann begaben sich Beide zielstrebig zum Staubsaugerautomaten und brachen eine Blechtür auf. Die Unbekannten erbeuteten einen Münzgeldbetrag in Höhe von etwa 5 Euro. Anschließend gingen sie zu ihrem abgestellten PKW und fuhren davon. Am Montag (19.11.2018), gegen 22.00 Uhr, wurde der Automat bereits erstmalig aufgebrochen. Hier waren es drei Täter, die den Automaten aufbrachen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02572/9306-4415.

