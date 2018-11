POL-ST: Emsdetten, Verkehrsunfall mit einem verletzten Fußgänger

Emsdetten (ots) - Ein 26 Jahre alter Emsdettener befuhr mit seinem Pkw Mitsubishi Colt, am Donnerstag (29.11.), gegen 19.50 Uhr, die Nordwalder Straße in Fahrtrichtung Innenstadt. An der Kreuzung Nordwalder Straße / Am Strietbach bog er bei Grünlicht nach links in die Straße Am Strietbach. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 20jährigen Fußgänger aus Emsdetten, der ebenfalls bei Grünlicht die Straße Am Strietbach überqueren wollte. Der Fußgänger wurde verletzt und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw Mitsubishi entstand im Frontbereich Sachschaden.

