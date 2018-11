POL-ST: Einbruchsdelikte im Kreis Steinfurt

Steinfurt (ots) - Ort: Rheine, Mittelstraße 41, Schulgebäude Zeit: Dienstag, 27.11.2018, 18.00 Uhr bis Mittwoch (28.11.18), 07.05 Uhr Unbekannte Täter hebelten ein Fenster auf und stiegen in das Schulgebäude ein. Im Lehrerzimmer öffneten sie verschiedene Behältnisse und Schränke. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Zeugen werden gesucht. Telefon 05971/ 938 - 4215.

Ort: Rheine - Dorenkamp, Bühnertstraße, Schulgebäude Zeit: Dienstag, 27.11.2018, 19.00 Uhr bis Mittwoch (28.11.18), 07.05 Uhr Unbekannte Täter drangen auf bislang unbekannte Weise in die Räumlichkeiten der Emslandschule Rheine ein. Aus einem verschlossenen Fächerschrank entwendeten die Einbrecher Bargeld. Die Täter brachen weitere Fächer auf. Ob sie etwas entwendeten, steht noch nicht genau fest. Es werden Zeugen gesucht. Telefon 05971/ 938 - 4215.

Ort: Ibbenbüren- Aasee, Am Aaseebad 1, Werkstatt Zeit: Dienstag, 27.11.2018, 19.30 Uhr bis Mittwoch (28.11.18), 08.50 Uhr Unbekannte Täter hebelten ein Fenster der Werkstatt auf und stiegen ein. In den Räumlichkeiten wurde ein Werkzeugschrank geöffnet. Ob Werkzeuge entwendet wurden, steht noch nicht genau fest. Danach begaben sich die Täter in das Büro des Inhabers. Hier entwendeten sie Bargeld und eine Nikon Digitalkamera. Es werden Zeugen gesucht, Telefon 05451/ 591 - 4315.

