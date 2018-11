POL-ST: Kreis Steinfurt, Einbrüche/Sachbeschädigung

Steinfurt (ots) - Ort: Mettingen, Am Wasserwerk, Versuch Zeit: Dienstag, 20.11.2018, 14.00 Uhr bis Mittwoch, 21.11.2018, 13.00 Uhr Unbekannte versuchten in ein Einfamilienhaus und in eine Gartenlaube einzubrechen. An mehreren Stellen wurden Hebelspuren festgestellt. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

Ort: Steinfurt, Münsterstiege, Wohnhaus Zeit: Montag, 19.11.2018, 22.00 Uhr bis Mittwoch 21.11.2018, 07.45 Uhr Unbekannte warfen an der Rückseite des Einfamilienhauses eine Fensterscheibe ein. Anschließend betraten sie alle Räume und durchwühlten dabei alles. Das Diebesgut ist noch unbekannt. Hinweise bitte unter Telefon 02551/15-4115.

Ort: Rheine, Schorlemerstraße Zeit: Dienstag, 20.11.2018, 14.00 Uhr bis Mittwoch, 21.11.2018, 14.00 Uhr Unbekannte entwendeten aus einem Gartenhaus zwei Mountainbikes (Bulls) und Angelsportgeräte im vierstelligen Eurowert. Hinweise bitte unter Telefon 05971/938-4215.

Ort: Greven., Königstraße, Tankstelle Zeit: Donnerstag, 22.11.2018, 03.06 Uhr Die Haupteingangstür wurde aufgehebelt. Es wurde eine unbestimmte Menge Tabakwaren gestohlen. Hinweise bitte unter Telefon 02571/928-4455.

Ort: Ibbenbüren, Laggenbecker Straße/Alpenstraße Zeit: Mittwochmorgen, 21.11.2018, 08.00 Uhr, Feststellzeit Es wurde von den Arbeitern festgestellt, dass Unbekannte zwei Rollen Glasfaserkabel (je 40 Meter lang) durchtrennt und entwendet hatten. Der Sachschaden ist beträchtlich. Die Kabel müssen nun auf einer Länge von einem Kilometer neu verlegt werden. Hinweise bitte unter Telefon 05451/591-4315.

Ort: Steinfurt-Bo., Altenberger Straße, Tankstelle Zeit: Donnerstag, 22.11.2018, 02.15 Uhr Unbekannte versuchten die Eingangstür zu den Verkaufsräumen gewaltsam zu öffnen. Dies gelang nicht. Der Schaden an der Tür beträgt einige Hundert Euro. Hinweise bitte unter Telefon 02551/15-4115.

Ort: Ochtrup, Niedereschstraße, Wohnhaus Zeit: Mittwoch, 21.11.2018, 12.55 Uhr bis 20.20 Uhr Unbekannte brachen an dem Einfamilienhaus ein Fenster auf. Was sie aus den Räumen gestohlen haben, kann noch nicht gesagt werden. Der Sachschaden beträgt etwa 500 Euro. Hinweise bitte unter Telefon 02553/9356-4155.

Ort: Ibbenbüren, Glücksburger Straße, Werkstätten Zeit: Dienstag, 20.11.2018, 16.00 Uhr bis Mittwoch, 21.11.2018, 06.45 Uhr Unbekannte brachen in zwei Bereichen in die Produktionsräume und in die Büros ein. Es wurden geringe Bargeldbeträge gefunden und gestohlen. Hinweise bitte unter Telefon 05451/591-4315.

Ort: Westerkappeln, Hambürener Straße Zeit: Mittwoch, 21.11.2018, 07.30 Uhr bis 13.00 Uhr Vermutlich über ein Kellerfenster gelangten Einbrecher in ein Einfamilienhaus. Es wurden ein Handy und einige Schmuckstücke gestohlen. Hinweise bitte unter Telefon 05451/591-4315.

