POL-ST: Greven, Brand eines Müllbehältnisses

Greven (ots) - Aus bisher unbekannter Ursache ist am Montagabend (12.11.2018) an der Magdalenenstraße eine Restmülltonne in Brand geraten. Die Polizei sucht nach Zeugen, da nicht auszuschließen ist, dass die Tonne bzw. der Inhalt von unbekannten Personen angezündet worden ist. Eine Anwohnerin ist gegen 20.15 Uhr auf das Feuer aufmerksam geworden. Die Restmülltonne brannte vollkommen aus. Der Schaden liegt bei etwa 200 Euro. Hinweise bitte unter Telefon 02571/928-4455.

