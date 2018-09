POL-ST: Emsdetten, Wohnhausbrand

Emsdetten (ots) - Am Mittwoch (12.09.), gegen 12.30 Uhr, sind die Feuerwehr und die Polizei zum Brand eines Mehrfamilienhauses am Padkamp gerufen worden. Das Dach und das Obergeschoss des Hauses sind vollkommen zerstört. Alle Bewohner konnten das Haus verlassen. Zwei Bewohner haben Rauchgase eingeatmet, sie wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Während der Löscharbeiten verletzte sich zudem ein Feuerwehrmann. Er wurde ebenfalls mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Für die verletzten Personen besteht keine Lebensgefahr. Die Hausbewohner werden betreut. Notfallseelsorger und Mitarbeiter der Stadtverwaltung sind im Einsatz. Zur Schadenshöhe und zur Brandursache können noch keine Angaben gemacht werden. Die Löscharbeiten sind noch nicht abgeschlossen und der Padkamp ist noch für den Verkehr gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell