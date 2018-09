POL-ST: Rheine, Fahrzeugaufbruch

Rheine (ots) - In der Nacht zum Mittwoch (12.09.2018) waren an der Welfenstraße Diebe unterwegs. Der oder die Täter öffneten nach Dienstagabend, 20.30 Uhr, an einem weißen Peugeot-Transporter die Hecktür. Aus dem Innern entwendeten sie und zudem Getränke. Der Diebstahl ist am Morgen um 06.40 Uhr festgestellt worden. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 05971/938-4215.

