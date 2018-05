POL-ST: Pressemitteilung der Kreispolizeibehörde Steinfurt

Steinfurt (ots) - Brennender Bus in Steinfurt - Borghorst (Keine Personen im Bus)

Steinfurt Borghorst, Westfalenring / Max-Planck-Str.

Donnerstag, 03.05.18, 09:00 Uhr

Aktuell brennt ein Bus an der oben genannten Kreuzung. Die Feuerwehr ist mit Löscharbeiten beschäftigt. Keine Personen in Gefahr. Ursache derzeit nicht bekannt. Das Heck des Busses in Brand geraten. Verkehrsbeeinträchtigungen auf dem Westfalenring in Richtung Meerstraße. Diese Meldung dient Ihrer Erstinformation. GGf wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 154011

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell