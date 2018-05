POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfall, Beifahrerin schwer verletzt

Ibbenbüren (ots) - Am 1. Maifeiertag, gegen 11.50 Uhr, ereignete sich auf der Riesenbecker Straße ein Verkehrsunfall. Eine 76-jährige Autofahrerin wollte mit ihrem Pkw, aus der Ausfahrt des NaturaGart Parkes kommend, nach links auf die Riesenbecker Straße (L591) abbiegen. Beim Abbiegen kollidierte sie mit dem Pkw eines 49-Jährigen aus Lengerich, der auf der vorfahrtberechtigten Riesenbecker Straße in Richtung Ibbenbüren unterwegs war. Die Beifahrerin des 49-Jährigen wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Die 46 Jahre alte Frau, ebenfalls aus Lengerich, wurde mit einem Krankenwagen in eine Klinik gebracht. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.

