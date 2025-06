POL-RE: Marl: Mann mit Fotos gesucht

Recklinghausen (ots) - An der Straße Europaplatz wurde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in ein Bürogebäude eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten vermutlich gegen 0.50 Uhr eine Tür an der Seite auf und verschafften sich dann Zugang zu weiteren Räumen. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar. In der Nähe des Gebäudes konnte mutmaßliches Einbruchswerkzeug gefunden und sichergestellt werden. Die ...

