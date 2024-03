Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Falsche Wasserwerker stehlen Geldkassette

Recklinghausen (ots)

Drei unbekannte Männer klingelten am Mittwochnachmittag (17:30 Uhr) bei einem Senioren an der Wohnungstür auf der Hegestraße. Sie gaben sich als Wasserwerker aus und erklärten aufgrund eines Wasserschadens in die Wohnung zu müssen. Die drei Männer trugen grüne Arbeitskleidung und zeigten einen Ausweis einer Wohnungsgesellschaft vor.

Einer der drei lenkte den Senioren im Badezimmer ab. Mutmaßlich durchsuchten die anderen beiden währenddessen die Wohnung nach Beute. Unter einem Vorwand verließ der Tatverdächtige das Badezimmer und forderte den Wohnungsinhaber auf, noch weiter den Wasserfluss an der Armatur zu beobachten.

Nach ein paar Minuten verließ er dann doch das Badezimmer und bemerkte, dass die Schränke durchsucht waren und eine Geldkassette mit einem Reisepass fehlte.

Personenbeschreibung: alle drei Tatverdächtigen männlich, grüne Arbeitskleidung, 1,60 - 1,70m groß, normale Statur, kurze dunkle Haare

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Lassen Sie grundsätzlich keine fremden Personen in die eigenen vier Wände und rufen Sie im Zweifel die Polizei. Das gilt auch für Handwerker, die Sie nicht selbst gerufen haben.

Mehr zu diesem Thema finden Sie unter folgendem Link: https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/projekt-next-generation-zum-schutz-von-seniorinnen-und-senioren

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell